新北市議員林金結今舉行「侯友宜Ｘ林金結 土城競選總部成立造勢大會」，集結5000名鄉親聚集，並找來新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、中廣董事長趙少康、立委江啟臣和鄭麗文、前台北縣長周錫瑋等藍營大咖到場。趙少康在現場更表示，「民進黨最近倒行逆施，民眾真的太失望了」，更強調基層已經「民心思變」，引發討論。

林金結今邀集侯友宜、朱立倫等人到土城五穀先帝廟參拜，並聚集100位手持國旗的支持者，遊行走至造勢會場。侯友宜表示，新北市升格以來，他擔任副市長、市長，見證新北發展，如今土城醫院已經完工、捷運三鶯線明年也要完成，發展快速，林金結在議會都全力監督市府，認真做事，希望民眾站出來，拉票催票，讓林金結、侯友宜順利連任。

趙少康更在臉書上直言，現場現場不僅有祥獅獻瑞、鼓陣隆隆、旗海飄揚，更有超過5000位鄉親好友到場聲援，聲勢浩大感動人心，可以看出侯友宜市長及林金結的服務紮實、底蘊深厚，地方實力強悍無比，整場造勢大會座無虛席、全無冷場，讓人對國民黨的新北選情深具信心。趙少康也說「因為民進黨是很會選舉的，但民進黨最近倒行逆施，然後壞事一件接一件，所以民進黨的支持者根本動員無力」。

趙少康坦言，在這種情況下選情就會比較冷，大家對民進黨太失望了，所以這時候對國民黨來講，選舉是一個很好的機會。趙少康更強調，「我也看到各地都已經民心思變，因為我在中南部這樣跑，當在基層時就有感到『民心思變』，中南部都已經民心思變」。