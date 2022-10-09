大陸近日傳出3檔綜藝節目延播和停播的消息，有黃曉明、陳立農等人班底的經營節目《中餐廳》，以及由湖南衛視台柱汪涵主持的綜藝節目《天天向上》，還有王心凌領軍的《星星的約定》，三個節目不約而同傳出將延播與停播消息，令網友感到詫異。

陸網上有人爆料「10月，湖南衛視所有綜藝節目停播」，湖南衛視的14年長壽綜藝節目《天天向上》在6日發文「即日起將開啟升級改版」，節目的最後班底汪涵向觀眾表示：「特別希望電視機前，喜歡《天天向上》的年輕的朋友、我們的老朋友、未來我們的新朋友，都能夠乘著自己想像的翅膀，向著自己認為最美好的生活，去努力地奮鬥，把自己的想像和實幹結合在一起，把奮鬥本身就當作一種幸福，無論在什麼時候，無論在什麼情況，大家都能夠跟著我們一起好好學習、天天向上。」

這段話被認為是停播前的告別，隔日節目組就宣布要改版，去年的《快樂大本營》也曾說要改版，不過目前已經停播，被網友推測接下來應該不會再播了。《中餐廳》和《星星的約定》也宣布延期，爆紅小生王鶴棣主持的熱門綜藝《你好星期六》也使用了舊畫面，非全新錄製內容。

《天天向上》宣布改版，被推測有可能是停播。（圖／微博）

王心凌領軍的《星星的約定》宣布推遲。（圖／微博）

有網友指出，不止是湖南衛視台，很多家電視台都會跟進，因為10月將有兩個重要會議舉行，因此娛樂性節目將遭暫停播出。也有網友推測可能跟主持人的私人糾紛有關，主持人汪涵前陣子代言理財產品，不料該理財機構被警方以非法吸收公眾存款罪立案偵辦，用戶總被騙金額達到230億元。《天天向上》前主持人錢楓則被捲入性侵醜聞當中，因此有網友推測最大原因可能是主持人負面新聞導致。