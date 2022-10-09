民進黨提名東石鄉鄉長參選人柯登雅與嘉義縣長翁章梁聯合競選總部今成立，上千鄉親到場力挺。（民進黨嘉義縣黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨提名東石鄉鄉長參選人柯登雅與嘉義縣長翁章梁聯合競選總部今成立，營造團結氣勢。（民進黨嘉義縣黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉長兩強相爭，民進黨提名鄉長參選人柯登雅與嘉義縣長翁章梁聯合競選總部今成立，立委蔡易餘站台助講指對手長期掌握嘉義區漁會、鄉公所20多年，柯登雅選上鄉長會替東石人討公道，絕不讓東石人被欺壓，無黨籍東石鄉長參選人林俊雄反指，民主社會選民自主性高，如不是靠服務和政見獲認同，根本不會把票投給你，欺壓百姓的政治人物，更不可能當選，重申東石的好壞是民眾在決定，不是特定政治人物說了算。

柯登雅與翁章梁聯合競選總部今上午成立，現場湧入上千位支持者相挺，翁章梁、立委管碧玲、蔡易餘、陳明文、東石代表會主席黃東岳等地方人士出席，柯登雅說，雖然他拜訪鄉親時，很多朋友都說「不可能」，但他有信心把大家的支持轉變為可能，並提出5大任務，包括外傘頂洲固砂、爭取興建東石醫院、爭取82線連接台61、增設東石白水湖休息站和推動海線觀光纜車等，強調當選會逐一完成。

管碧玲稱讚柯登雅有想法、有創意，若當選東石鄉長，一定能帶動東石的產業與觀光，讓近20年來一成不變的東石進入新時代。陳明文說，翁章梁和柯登雅都是國嘉隊，堅持主權國家、嘉義強隊，台灣優先、嘉義優先 、人民優先的精神，很清楚要打的是團體戰，不是單打獨鬥，柯登雅曾協助五星縣長推動縣政，當選一定能連線，呼籲鄉親支持兩人。

蔡易餘強調，東石有許多需要解決問題，有許多人都說對方長期掌握漁會、鄉公所長達20多年，也說柯登雅出來挑戰是不可能的任務，但柯登雅有決心，要跟東石人一起拚，他若當選鄉長會替東石人討回公道，絕對不能讓東石人被欺壓。

面對蔡易餘指東石人被欺壓，林俊雄認為，選舉是靠一步一腳印爭取認同，如東石人真受到欺壓，現任者不可能當選、繼續服務，相信民主社會的當下，人民會選最好的鄉長人選。