民進黨新北市長候選人林佳龍今（9）日在臉書上提出「首都捷運政策計畫」，包括「興建溪北捷運」、「成立首都捷運公司」、「高快速公路優化計畫」，以解決新北市交通問題。林佳龍坦言，「我有信心，這是新北大翻新的主計畫（Master plan），大翻新同時大翻身，照顧人民也帶動產業！」引發討論。

林佳龍在臉書上PO出一篇「市政大願景系列影片－交通大順暢篇」的文章表示，首都圈市民，有很高的跨城市交通需求，但過去，北北基桃四城市皆各自規劃交通路網。林佳龍坦言「尤其新北在國民黨長期執政下，捷運路網都是以台北為起點來規劃，忽視新北市民內部生活、產業、就學、就業的串連」。

林佳龍認為，新北做為首都圈最大的核心城市，就要有自己的主動脈捷運線，並從捷運路網規劃、技術設計、路線營運到公司治理，成為整合首都圈交通捷運發展的角色。因此，林佳龍提出 「成立首都捷運公司」、「興建溪北捷運」、「高快速公路網優化」的首都圈捷運政策計畫 三大主張，來解決新北「交通不通」的問題。

林佳龍最後更強調，「我有信心，這是新北大翻新的主計畫（Master plan），大翻新同時大翻身，照顧人民也帶動產業！」