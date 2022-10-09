社會局9日在麗寶樂園舉辦「台中挺聲女孩、一起轉變未來！」活動，上百名山海屯培力女孩力挺。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市致力打造性別友善環境，重視兒少培力及女性權益，今年適逢國際女孩日10周年，社會局9日在麗寶樂園舉辦「台中挺聲女孩、一起轉變未來！」喚起大眾關注教育及性別平等議題，上百名山海屯培力女孩現身力挺，樂園也攜手響應，招待出席100位女孩免費入園。

山海屯區女孩今天展現培力成果，向市府發表《挺聲宣言書》，倡議女孩基本權益。麗寶樂園渡假區10日前展出「女聲好給力」成果實境展，呈現全球貧困女孩面臨童婚、人口販運和性剝削等真實困境。

社會局長彭懷真表示，社會局致力打造性別友善環境，重視兒少培力及女性權益，更鼓勵女孩關注全球議題、打開國際視野；市府今年增設山海屯區女孩培力據點，委託財團法人台灣世界展望會辦理各式成長課程。

興大附中學生李旻諭參與培力課程而開拓國際視野，她說，越來越多貧困女孩為保家庭生存，淪入童婚、童工、販運、和受暴等命運，「身為一名16歲高中生能做些什麼？」盼能幫助世界各地女孩可以上學，終止童婚和被剝削受暴，更懂得保護自己及學習技能、翻轉貧困宿命。

市府今年增設山海屯區女孩培力據點，委託台灣世界展望會辦理各式成長課程，促進性別平等及女孩社會參與、倡議，更培力女孩學習關注社會歧視、權利剝奪及女性遭受迫害等議題。

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