近百名蘭嶼當地人包圍燒烤店，嗆聲鬧事的遊客，且向疑似在島上吸毒的對方直罵「吃多了包尿布」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

昨(8)日晚間，蘭嶼1間燒烤店外遭近百名當地人團團圍住，其原因是有名簡姓遊客和當地人發生行車糾紛，簡男持小刀作勢威脅，還巴頭並嗆聲「叫你們蘭嶼的年輕人都出來！」，並且在遊玩期間疑似有吸毒；晚間，簡男與友人在燒烤店吃飯時，遭當近百名地居民包圍要討公道，並且對著這群外地遊客嗆聲「吸多了要包尿布」、「尿布這裡很多啦」。

有段影片在臉書社團「爆廢公社公開版」流傳，從影片可見，近百名當地蘭嶼人包圍燒烤店，直接對著鬧事的遊客嗆聲，「旁邊吸毒小孩子都沒關係啦」、「有膽識都來啦」、「剛剛誰吸毒，給我出來」、「吸毒少年仔」、「吸多了就要包尿布」、「尿布這裡很多啦」，要不要」，不斷的叫罵聲，讓原本鬧事的遊客皆說不出半句話，只能站在燒烤店門口外不斷徘徊。

蘭嶼當地1對夫妻在環島公路上與觀光客發生行車糾紛，女子抱怨說該名遊客當時將車擋住道路，她與丈夫按對方喇叭，對方竟拿小刀下來想捅人。（翻攝自爆料公社）

這起衝突發生於昨(8)日中午時，有對夫妻在蘭嶼的環島公路與遊客發生行車糾紛，女子抱怨有遊客當時將車子擋住道路，她的老公按了一聲喇叭，卻被對方持小刀威脅，甚至還將1人推倒在地巴頭，而該名遊客還對著他們嗆聲「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」，因此引起蘭嶼當地族人群起暴動包圍燒烤店要討回公道。

台東分局9日清晨抵達蘭嶼偵辦，鎖定6名在場實施暴者，其中5人是在地村民，另1名是簡姓遊客；警方調查，該案為昨日中午11時許於朗島國小前，在地施姓男子與簡姓遊客發生行車糾紛，後因部分在地民眾不滿遊客行為，聚集於燒烤店前欲找簡姓遊客理論，並與同團遊客發生口角及肢體衝突，導致黃姓遊客左腳擦傷，另1名黃姓女遊客疑似受到驚嚇，兩人均無大礙。

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