竹北市公所計畫在第6公墓興建10萬罐的納骨塔，遭當地居民抗爭，高等行政法院裁定撤銷該案環評決議後停擺，民進黨新竹縣長參選人周江杰反對縣府在湖口鄉蓋生命紀念園區，質疑新竹縣需要那麼多的納骨塔位？

竹北市長何淦銘指出，第6公墓原設計的納骨塔位不夠，才變更擴增到10萬罐，市公所敗訴後，如果未來要做，只能按1993年通過1.95萬罐納骨塔的環評，重新辦理規畫設計。

目前，新竹縣民往生到新竹市立殯儀館辦告別式，費用是新竹市民的2倍，進竹市納骨塔則高達8倍近50萬元，縣內129處公墓，有21處全面禁葬，多處部分禁葬，前縣長鄭永金時曾規畫興建生命紀念園區，因應未來台知園區通過後，區內公墓必須全部遷葬。

楊文科將興建生命紀念園區列為「五支箭」之一，讓縣民不用佔用道路，影響交通辦喪事，能以更便宜的費用辦告別式，並因應往生者火化後自然葬的趨勢，規畫環保葬區，蓋納骨塔解決公墓遷葬問題，也能提供未來30年民眾的需求。

周江杰表示，新竹縣是一座年輕的城市，葬禮形式會不斷隨著科技和觀念的改變而變化，他若當選不會再蓋更多的納骨塔，絕對不讓新竹縣變成「納骨塔縣」，同時還會立即推動公墓公園化和環保自然葬，提供樹葬、花葬、海葬等自然葬的多元選擇。

同時，也會將新竹縣現有的公墓進行整理，讓先人有更理想的安息之地，晚輩在掃墓時也能夠有宜人的綠意環境。