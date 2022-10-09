不少人在選擇大學科系時，總會優先考慮未來出路，期待有朝一日也能擁有高薪，日前一名網友在瀏覽求職網時發現，某藥局在招聘藥師，開出10至11萬的超誘人薪資，讓他驚呼「難怪那麼多人想考藥學系」。

原PO在Dcard上以「難怪那麼多人想考藥學系！」為題發文，貼出求職網的截圖，某藥局正在招聘藥師，時薪660元，而每月薪資更上看11萬元，還特別註明「時少彈性排班」、「有大型包藥機」，讓原PO看了好驚喜，直說「待遇真的蠻OK的，難怪一堆藥學系要讀5、6年，分數還是那麼高」。初估每月工時159小時，等於正常周休二日，一天工作8小時內。

網友分享求職網的截圖，桃園某藥局開出10至11萬元徵藥師。（圖／擷取自Dcaed）

貼文曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛留言，「藥劑師當藥廠業務，同樣數字，幣種是美金唷」、「我在藥局待過，藥師基本上都是租牌，不用包藥，上班一整天都在看手機、聊天、看報紙，月薪六萬起跳」、「這幾年真的一大堆年薪破百的缺」、「在醫院藥師最爽了，不得不說，CP值最高」、「真羨慕，可惜自己能力不足」。

不過也有過來人認為，這樣薪資的工作未必如想像中美好，透露自己從藥學系畢業後在藥廠工作，月薪雖然有7萬，但實際上是靠著加班、輪班津貼、生產獎金等，才能達到這樣的薪資，否則底薪只有3萬元，「年終應該也很慘」。