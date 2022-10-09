籃網球星厄文(Kyrie Irving)近幾年成為聯盟頭號麻煩人物，無故缺席比賽、拒絕施打疫苗等行為，都引發了不小的風波，雖然有時厄文在場上的舉動令人搖頭，不過今日接受《紐約郵報》(New York Post)的記者路易斯(Brian Lewis)採訪時，談到妻子瑪琳(Marlene Wilkerson)的厄文馬上化身為寵妻奴，分享日前自己親自接生第2個兒子的經歷。

為了迎接兒子出生，厄文向籃網告假返家照顧妻子，直到今日才回歸球隊進行訓練，家中增添新成員的厄文心情顯得愉悅許多，接受採訪時也稱替自己生下兒子的瑪琳是一位勇士：「女人就是一切，不管是他們在生產之前還是生產之後，而在生完孩子之後，你只想給妻子一些空間，讓她與孩子建立起關係，我就去扮演保姆的角色，替她做飯、幫她的腳按摩，確保作為一個丈夫的我能極盡所能照顧好她。」

厄文也談到自己親自接生兒子的感受，「很幸運我能在浴缸裡接生2個孩子，作為一個兼職的陪產員，我要確保我的家人都安好。可以讓我再次親手接住我的兒子，我感到非常榮幸，任何以自然分娩進行生產的媽媽，我愛你們，這就是所謂的接生，我們歷經幾百年、幾千年都是這麼做，很榮幸能夠保留這個傳統。」

厄文在熱身賽還未曾替籃網上場，在他的缺陣之下球隊也遭遇2連敗，狀況有些低迷，籃網下場熱身賽將碰上強敵公鹿，期待厄文生子後的強運能夠幫助球隊止住連敗。