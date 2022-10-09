中新網報導，大陸廣東省韶關市政府9日通報，出現多例多源頭、多鏈條的外地輸入新冠肺炎確診病例，引起本地連續發生陽性個案。其中，對該市造成影響的Omicron變異株BA.5.1.7進化分支，在大陸尚屬首次檢出。

韶關市政府介紹，該市此輪疫情主要有兩條傳播鏈，分別由Omicron變異株BF.7進化分支和BA.5.1.7在傳播，它們是傳染性極強、傳播速度極快的變異毒株。

目前，韶關市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部對該市武江區、湞江區部分區域實施臨時性強化疫情防控措施，管控時間計畫持續至10日24時。同時，該市轄三區各級各類學校10日前暫緩返校。此外，民眾離開韶關前往其他城市，需持48小時核酸陰性證明。

韶關市疾控中心副主任李書劍介紹，當前一條傳播鏈的BA.5.1.7是在大陸首次檢出，在大陸此前報告的陽性個案中未發現其他差異較小的序列。

世界衛生組織（WHO）日前通報，BA.5較之前的病毒株傳播能力更強、傳播速度更快，存在更強的傳染性和免疫逃逸，目前BA.5已在全球100多個國家或地區被檢測到，已取代BA.2成為全球主要流行病毒株。

韶關市政府介紹，由於BA.5.1.7的極強傳染性，10月1日的一次聚餐，就把該市多例陽性病例綁在了同一條傳播鏈上。

李書劍表示，雖然目前影響韶關的兩種變異毒株，傳染力、傳播性和免疫逃逸能力都很強，但都需要如近距離接觸、同空間相處等途徑去實現傳播。他說，當前韶關與疫情的較量正處於膠著狀態，防控形勢嚴峻複雜；社會面篩查發現仍有隱匿病例給韶關疫情防控帶來不確定性。