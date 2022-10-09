國民黨台中市長參選人盧秀燕(左)逛總部舉辦的「雙十國慶eat起來」市集，與擺攤的新住民交流。(林欣儀攝)

迎接雙十國慶到來，國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部，9日下午在總部旁空地舉辦「雙十國慶eat起來」市集，場面熱鬧；競選總部同時間也舉辦新住民後援會成立活動，盧秀燕強調，台灣人具有善良、包容、友愛的性格，不論先來後到，只要愛台灣就是台灣人。

盧秀燕一踏入新住民後援會成立活動的會場，即受到許多新住民熱情問候，她並與小朋友們打招呼。盧秀燕表示，台灣人的特性就是很善良、很包容且很和善、友愛，不管先來或後到，在台灣這塊土地上，只要愛台灣、就是台灣人，也因此，她的新移民政策一定要秉持善良、包容與友善這3個原則。

長期關心新住民權益的前立委林麗蟬說，她在盧秀燕競總看到像是哺乳室等，對女性很貼心的設施，可以感受到盧秀燕對姊妺們的貼心，且盧是六都唯一的女性市長，在施政上關心女性與新移民，呼籲新住民們11月26日支持盧秀燕。

台中市新移民女性家庭關懷協會理事長林尚賢則說，盧秀燕對新住民的關懷及同理心，與協會希望發揮台灣「人飢己飢，人溺己溺」的精神相符合，也因此，許多新住民到總部力挺盧秀燕。

除了新住民後援會成立，總部旁空地下午舉辦的「雙十國慶eat起來」市集，市集內設有多個高人氣美食攤，吸引不少民眾排隊購買，盧秀燕也在林麗蟬、林尚賢等人陪同下逛市集，她強調，明天就是雙十節，希望相親相愛的台灣會更和諧、更進步。