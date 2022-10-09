林佳龍自稱三重要拿6成票 侯友宜笑回這句

民進黨新北市長參選人林佳龍9日上午至三重區掃街拜票，喊話要在三重拿下6成選票。國民黨新北市長參選人侯友宜下午受訪時聽聞，先是笑了三聲回應表示，他與許多三重鄉親的情感是血濃於水。

林佳龍今日上午前往三重區重新橋觀光市集掃街拜票，喊話要在三重拿下6成選票作為目標。他說，在基層掃市場可以感受到鄉親的熱情，自己會握緊每一雙市民的手，傳達「新北大翻新」能量，希望鄉親能當他的分身，在最後剩下不到50天的選戰，在三重大贏，帶動全新北一起逆轉勝。

侯友宜今日下午與國民黨基隆市長參選人謝國樑合體，於仁愛市場掃街拜票時聽聞，先是「呵呵呵」笑了三聲後回應，這幾年三重的改變大家都有感，不僅在溪南有新板特區，未來溪北三重有行政第二大中心點，新北市府有3000名員工即將進駐，讓行政園區帶動未來4條捷運系統。

侯友宜進一步提及，另有30億元的科技建設案，提升市民生活，並興建9座停車場，其中5座完工、4座規劃中，各項建設相信從最基層的里民們、里長，大家都有感受，他用努力做事態度，讓三重變得更不一樣，受市民肯定、兄弟姊妹相挺，持續帶著團隊努力向前付出。

侯友宜說，三重很多是中南部來到新北打拼的鄉親，跟他有一樣的成長背景，他到北部拼到現在已40多年，北上打拼的市民是他的親戚、是他故鄉的好朋友，這個情感沒有人可以抹滅，永遠是血濃於水。