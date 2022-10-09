國民黨桃園市長參選人張善政南區競總8日晚間成立，前總統馬英九、黨主席朱立倫、桃議長邱奕勝等多位大咖到場力挺，展現大團結氣勢，現場湧入超過2萬名支持者高喊凍蒜。對此，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（9）日就表示「公道自在人心，做好人做好事才是永遠不變的政治真理」，引發討論。

鄭寶清在臉書上PO出一篇「國、民兩黨動員遊覽車大造勢」的文章表示，昨日張善政候選人桃園南區競總成立大造勢，號稱有超過2.5萬人支持者相挺，被民進黨參選人鄭運鵬競選團隊踢爆，也是動員許多遊覽車載著民眾抵達現場，他們還更指責要求張善政應主動出面解釋，「這些遊覽車是群眾自掏腰包來開心站台，還是其實就是根本也是坐著張善政撒錢租來的遊覽車？如是後者，那麼為何沒有像張善政當初批評鄭運鵬造勢大會的動員遊覽車情況，建議拿去做公益呢？」鄭寶清更質疑「為何整天高高在上的他會如此雙標，嚴以待人、寛以律己呢？」

鄭寶清話鋒一轉指出，其實，鄭運鵬與張善政雙方營遊覽車大動員的造勢活動，演變成相互指責質疑的虛偽矯情政治劇碼，明明雙方都有涉嫌「重大賄選」罪行的荒謬行徑及現場具體畫面，卻只會一味地指責他人有問題，這種匪夷所思政治惡行，「刮別人鬍子前怎麼不會先刮自己的鬍子」？難道桃園市民還真的看得下去嗎？

鄭寶清最後更說，日在桃園莊敬路的北區競選總部成立造勢晚會上，現場擠滿人潮，都是主動前來支持力挺鄭寶清的桃園市民，網路直播也有數萬人觀看，現場也只有炒米粉和控肉等傳統點心，大家在多位民主前輩演講力挺鄭寶清及名歌手演唱經典拿手歌曲的歡樂氣氛下，渡過了一個美好的民主及音樂交織的晚會活動，鄭寶清說「相較之下，張善政與鄭運鵬又做了什麼虛偽矯情的事呢？公道自在人心，做好人做好事才是永遠不變的政治真理，不是嗎？」