雖然網路法規漸趨嚴謹，但是不雅外流影片仍是防不勝防。一位女網友近日發現，男友竟會在DIY時，觀看各種女生的外流影片「助性」，還說是一堆男生都會這樣，讓她直呼「真的好噁心」。不過許多男生認為，「一般外流不就跟盜版電影的概念差不多」，指出如果原PO無法接受最好分手。

原PO在Dcard發文表示，前幾天她在和男友共用的平板看到很多雲端空間連結，好奇點開來後發現，資料夾名稱都是「XX學校XX女生外流」，裡面都是不同女生的生活自拍照、資料、外流影片。

原PO進一步追問下，男友說明其實相關照片、影片都是網路流傳，自己只是看看而已沒有拍，強調一堆男生都會看這種影片DIY，讓原PO心碎的說，「真的好噁心，明知道這對女生傷害很大還一直去看，為什麼不看A片就好⋯到底該怎麼辦，男生看這個真的是正常的嗎？」

對此，許多男生分享，「很正常啊，如果不是那種性虐之類的，一般外流不就跟盜版電影的概念差不多，覺得噁心就分手啊」、「對男生來說很正常，那種群組基本上都幾萬幾萬人，不過大部分都是大陸的，妳換個角度想，妳沒有窺視帥哥私生活的慾望嗎」、「希望不要再有女生被偷拍外流了，但如果有，我還是會含淚下載」。

許多女生則分析，「重點是你跟你男友想法不一樣，建議跟男友再次溝通，如果他依然覺得沒什麼大不了的話就分了吧」、「不正常，超噁」、「你認為不正常就分手啊，就算網友覺得正常但你自己都講出來覺得噁了」。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。