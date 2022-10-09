昨日(8)清晨克里米亞大橋驚傳劇烈爆炸，波及上下鐵路、公路兩系統，路面段硬生生斷裂沒入海裡，不過目前已全面恢復通車。如今25歲肇事駕駛身分曝光，本人卻喊冤「當天沒坐在車上」。

事發位於極具象徵意義的克赤大橋(Kerch Bridge)，連結克里米亞及俄羅斯境內，昨清晨6點左右，一輛裡頭裝設炸彈的卡車突然爆炸，威力之大，火勢不斷延燒部分公路段，上方一列同向火車的7截車廂也立刻起火，釀成至少3人死亡，其中可能包括司機。

《紐約郵報》（New York Post）報導指出，一名來自俄羅斯南部城鎮卡斯洛達(Krasnodar)的年輕人尤蘇波夫(Samir Yusubov)被認定為肇事車主，事件曝光後，社交媒體流傳一段他的自白，坦言車子的確登記在自己名下，不過人現在在國外。只見他露出焦慮神情，稱「我與克里米亞爆炸完全無關，車是我叔叔馬基爾·尤蘇波夫(Makhir Yusubov)開的，他一生從事物流工作。」

並補充，他的叔叔都是透過一個網站安排貨物訂單，襲擊發生後就再也沒有聽到任何消息。

俄羅斯調查委員會至今尚未證實司機是生是死，不過透過多個影像顯示，如此大規模傷害恐凶多吉少。