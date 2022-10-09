台南市國華街美食商圈9日與入大批人潮。（程炳璋攝）

台南市中西區著名美食店家仍吸引遊客大排長龍。（程炳璋攝）

國慶3天假期是今年最後一次連假，台南市各地景點人潮皆破紀錄成長，搭配鄰近嘉義縣國慶煙火的共伴效應，府城遊客數創下3年來國慶連假新高，旅宿業的住宿率幾乎客滿。

國慶連假3天正逢南部天氣晴朗，民眾出遊意願高，台南市最有看頭要屬台南市觀旅局與迪士尼公司合辦的「米奇與好朋友CHILL遊臺南」活動，剛推出的新版巨型米奇、米妮9日一個上午就吸引破萬旅客，創下開展以來遊客數新高。

台南市觀旅局統計，中西區國華海安美食商圈半日聚集了2萬5000名遊客，赤崁孔廟商圈6000多名遊客，安平區的浪人祭音樂會預估3天連假吸引破萬人購票入場，山上區水道博物館百周年慶活動，半日即聚集2000人，新化老街湧入5000人，關子嶺也出現大批選擇假日健行的登山客。

除了活動聚集遊客，宗教節慶也帶來人潮，北門區南鯤鯓代天府吳府千歲誕辰，9日上午即有1萬5000名信徒進香。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，台南市這次連假人潮僅次於春節，遊客比中秋節連假還多，連假第2天人潮比首日還多2成，比去年國慶連假成長3成，創下3年來的國慶日連假最高峰。

郭貞慧表示，遊客把握今年最後3天連假，加上廟慶、迪士尼、音樂會與傳統美食商圈吸引，成為這次人潮創新高主因，嘉義縣舉辦的國慶煙火秀，也產生共伴效果，許多準備觀賞煙火秀的遊客，都選擇先到台南遊玩。