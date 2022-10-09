「日華懇」議員們搶先用軍用高倍望遠鏡眺望與那國島。（吳佩蓉攝）

「日華懇」議員們一同眺望與那國島方向。（吳佩蓉攝）

「日華議員懇談會」會長古屋圭司率19名議員組成國慶祝賀團，於10月8日至10日訪台參加雙十國慶活動，今至宜蘭縣。（吳佩蓉攝）

立法院長游錫堃（左）邀請「日華懇」議員們至宜蘭縣舊蘇花公路眺望與那國島。（右為「日華議員懇談會」會長古屋圭司）（吳佩蓉攝）

日本跨黨派國會議員「日華議員懇談會」組團來台參加國慶活動，今（9日）由立法院長游錫堃陪同團員到宜蘭縣舊蘇花公路11.5公里處，一同見證台日最近的距離；團長古屋圭司透過軍用高倍望遠鏡遠眺與那國島，因氣候不佳，他說「雖然看不到，但內心感覺雙方距離很近」，強調「台灣有事、日本就有事」這句話。

為感受日本前首相安倍晉三去年12月說的「台灣有事、日本有事」金句名言，「日華議員懇談會」會長古屋圭司率19名議員組成國慶祝賀團，於10月8日至10日訪台參加雙十國慶活動。

適逢今年8月大陸軍演時，宜蘭縣蘇澳鎮的李忠衛8月6日在晴空萬里的天氣，於烏岩角上方、海拔約300公尺的舊蘇花公路上，無意之中拍到110公里遠的日本與那國島，讓他直呼不可思議，也是相當難得的體驗。故游錫堃特別邀請「日華懇」至宜蘭體驗、眺望與那國島。

因今烏雲密布、天候不佳，古屋圭司表示，現在距離與那國島110公里的地方，雖感到可惜看不到，但可以感受到兩方的距離在內心很接近，來台灣就是要體會「台灣有事、日本有事」這句話深厚的含意，極度重視台日安全。

游錫堃說，邀請「日華懇」到蘇澳鎮舊蘇花公路這，見證台灣跟日本距離很近， 同時向他們介紹宜蘭縣觀光據點，包含宜蘭設治紀念館、羅東運動公園、縣政中心等，藉由此機會把日本跟台灣唇齒相依的密切感覺找出來；游強調台灣跟日本的友好關係非常重要，歡迎日後他們多多到宜蘭縣遊玩、振興宜蘭的觀光。