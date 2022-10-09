味全龍投手陳冠偉季中接下終結者任務後表現不俗，他也被點名是今年競爭新人王的熱門人選，被問到若是自己有投票權，他會想要投自己一票，「（獎項）算是對自己的努力、表現有成果的。」

陳冠偉在2019年選秀會第17輪被龍隊選中，去年迎來生涯首個一軍球季，後援出賽27場拿下3勝1敗8中繼成功，自責分率1.80，今年仍保有競爭新人王機會。

本季仍擔任牛棚任務的他，9月16日起被賦予「關門」任務，近10場登板僅有1場有失分、拿下5次救援成功，本季共出賽45場投41.1局、自責分率3.48，也被外界視為競爭新人王的熱門人選。

今年新人王不好預測，外界評估陳冠偉、統一獅楊孟沅及樂天桃猿許峻暘3人是熱門人選，許峻暘之前表示，若自己手中有選票，會把票投給陳冠偉，陳冠偉聽聞後又驚又喜，但他不會太在意個人獎，球隊很有機會打進季後賽，剩餘賽事更為重要。

若是他自己也有投票權，他想了想後說：「我想我會投自己。」陳冠偉解釋，若能得獎，代表自己的努力、表現有成果及回報，但經過首次完整球季，他也從中體認到需要再加強下半身的重量訓練、提升身體素質。