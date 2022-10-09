台南市長黃偉哲(右)為吳禹寰站台。(曹婷婷攝)

國慶連假拚選戰，台南市第7選區及第11選區的無黨籍市議員參選人林冠維、吳禹寰今天成立競選總部，國民黨台南市長參選人謝龍介及爭取連任的台南市長黃偉哲，一前一後現身為2人站台。謝龍介強調「在野大聯盟」持續擴展盟友，黃偉哲說，身為市長，與議員在市政工作有許多合作，獲邀自然會出席。

初試啼聲的林冠維為現任市議員林阳乙的兒子，擔任無黨聯盟總召的林阳乙卸任交棒兒子，今天有過半里長到場力挺，展現雄厚的基層實力，林冠維聲勢也頗被看好；尋求連任的吳禹寰為前台南縣議長吳健保的兒子，他拿出過去4年問政成績，「沒有辜負地方父老期待」。兩人今天成立競選總部，包括謝龍介、議長郭信良、黃偉哲等人均前往站台。

訴求「在野大聯盟」的謝龍介今天一連幫2位無黨籍市議員站台，日前也結合民眾黨市議員參選人站路口宣講。他說，選戰策略就是爭取更多合作可能性，尤其認真的年輕人更要支持。吳禹寰競選總部成立，包括國民黨立委陳以信、前立委高思博、市議員蔡淑惠、李鎮國、曾培雅、李中岑等人都出席。

黃偉哲一上午也連跑永康、仁德為林冠維、吳禹寰2名無黨籍議員站台，他說，認真肯投入公共事務的年輕人都給予支持。相較於謝龍介在台上大談老人健保等選舉政見，黃偉哲則是稱職幫2名參選人美言，力薦林冠維有父親好的傳承，未來發展不可限量，也力薦吳禹寰過去4年問政表現可圈可點。