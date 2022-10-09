58歲民歌女神于台煙昨（8日）晚間參加「Heartwarming 2022南投演唱會」，勾起許多人的回憶，她透露現在是她人生最開心的階段，「我現在是『遊唱』，一邊玩一邊唱。」心態不像以前出唱片時，壓力很大，現在站上舞台，看著台下的聽眾，雖然戴著口罩，但透過眼神，他們就像是透過音樂在回味自己當年的青春，「眼神的交會，讓我很感動，也覺得自己很榮幸，因為聲音可以留在聽眾的心中，我現在唱的是歲月。」

于台煙也分享近況，打了兩劑疫苗後，身體似乎不太適合，「我不敢再打，因為起很多疹子，以前不曾這樣。」持續靠吃中藥調養身體，她還提到最近看新聞報導提到辦護照要等一個鐘頭，她則透露上個月就把護照重新辦好，「只花10分鐘。」也說因為不想人擠人，會再過一陣子才出國玩。

同場演唱歌手還有殷正洋，他一連帶來〈木棉道〉、〈恰似你的溫柔〉等經典民歌，讓民眾聽得如癡如醉。殷正洋認為現在還是有很多人喜歡聽民歌，而且民歌時期是台灣當年經濟起飛、最繁榮卻也是最單純的那個年代，所以他很喜歡唱民歌。

年過60歲，殷正洋寶刀未老，歌聲仍舊充滿魅力，被問到打算唱到幾歲，他竟透露：「其實疫情剛開始時，原本有打算退休。」卻因為太無聊，所以凡跟公益相關或熟識的人邀約，他偶爾還是會接演唱工作。

殷正洋透露目前生活算是半退休狀態，平時最常跟老婆一起打羽毛球，平均一週打4、5天，希望透過規律的運動，維持健康的身體狀態，「希望老年生活是可以自己照顧。」

眼看疫情有機會解封，殷正洋最想四處走走，尤其等熱潮過後再規劃出國旅行。接連幾年他都受邀到南投演出，殷正洋透露每次來都有種熟悉感，也對正在舉辦的茶博會很深刻，因為自己非常喜歡喝當地紅茶。

活動最後，南投縣長林明溱攜縣府各級主管上台與歌手殷正洋、于台煙、王瑞瑜、MVP迷霧森林等齊唱〈掌聲響起〉，台下民眾也跟著一起唱，在歡樂的氣氛下為活動畫下圓滿句點，眾人更期待民歌演唱會明年再相會。