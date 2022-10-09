「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）從綜藝節目《大學生了沒》走紅，日前她上節目爆料有一位《大學生了沒》的女藝人很假面，表面一套背後一套，人前會表現很麻吉，私下卻狂罵對方，被網友推測有可能是主持人Lulu、時尚KOL莫莉。Lulu今日發文否認，脫口秀主持人黃豪平現身留言區，揭露Lulu的「真正的雙面模樣」，直呼對方超可惡。

Lulu今日發文先是感謝看到「大學生了沒」、「很紅」這些關鍵字就聯想到她的網友們，她高EQ表達「謝謝你們的肯定」，認為自己沒有遇到這位爆料的網紅，兩人上節目的時期不同，所以從未見過，Lulu表示她理解節目效果，「但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭」。

Lulu透露自己雖然不是事主，但網路上三人成虎還是令人非常莫名且不舒服，「而就算今天我也跟著拉起板凳吃瓜，到時候真相大白我不知道對誰有好處，想必又是群起的網路霸凌，所以到頭來是誰得利呢？我想這是值得大家思辨的問題。」

許多藍勾勾的藝人好友們紛紛現身力挺，脫口秀主持人黃豪平表示：「妳唯一的雙面，大概就是螢幕上親和，台下更親切，真可惡」，歌后朱海君也力挺：「還有誰比妳更親切得人疼了，沒事沒事大家都愛妳」，歌手陳勢安鼓勵：「謠言止於智者，感同身受。lulu你很棒！我們都看到」。