新北市議員林金結今舉行「侯友宜Ｘ林金結 土城競選總部成立造勢大會」，集結5000名鄉親聚集，並找來新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、中廣董事長趙少康、立委江啟臣和鄭麗文、前台北縣長周錫瑋等藍營大咖到場。侯友宜更在臉書上秀出「國旗海」的照片，直言「不論過去、現在或未來，為了新北的發展，和人民站在同一陣線，並肩作戰，竭盡所能為這片土地打拚」，引發討論。

侯友宜在臉書上PO出一篇「友宜舞，舞友誼！」的文章表示，「『愛挺友宜友宜友宜！凍蒜！凍蒜！......』當大家一起在台上熱情賣力隨著音樂擺動，大跳『友宜凍蒜舞』的同時，造勢會場的每一位群眾也都跟著歡動不已。非常謝謝朱立倫主席、趙少康少康兄、江啟臣前主席，還有許許多多的國民黨好朋友來相挺！」

侯友宜也說，他今日和林金結議員的土城聯合競選總部成立活動，因為有民眾的現身而更加圓滿。侯友宜坦言，「不論過去、現在或未來，為了新北的發展，我們站在同一陣線，並肩作戰，竭盡所能為這片土地打拚」，侯友宜提及，今天活動所在的土城，地方建設逐步實現，像是捷運從板南線延伸至三鶯線，建設中的萬大線、樹林線，每條捷運一步一步做，還有土城醫院守護在地市民健康，未來行政園區也會不斷改造，我們有足夠的信心帶領大家迎向土城更美好的未來。

侯友宜最後強調，「我相信努力做對人民服務有意義的事情，面對所有困難時，所有人團結一條心，齊力去克服，達到超越一人單獨能做到的力量，希望全體市民朋友，繼續給我們支持的力量一起向前走，新北市未來一定會越來越好！」侯友宜也感謝每一位為人民打拚貢獻的國民黨好朋友，「謝謝您們在艱苦的過程當中，願意站出來，攜手合作，一起打贏這場為人民而拚的戰役」。