疾病管制署今天公布，國內今天出現第4例猴痘境外移入確定病例，為南部一名40多歲本國籍男性，於今年9月中旬前往加拿大，隨即前往美國，陸續出現身體出現疹子、9月30日低燒、畏寒等症狀，返國後由醫師通報採檢，今天確診，已在醫院隔離治療中。

疾管署表示，這名40多歲本國籍男性9月28日身體出現疹子、9月30日低燒、畏寒等症狀，10月5日曾前往美國當地醫院就醫，醫師診視後進行採檢並接種一劑猴痘疫苗，並於10月8日返國。入境時自述出現前述症狀，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後採檢通報，於今日確認陽性，目前於醫院隔離治療中。

疾管署表示，經疫調匡列醫護、檢疫及防疫人員等低風險接觸者8名，已進行衛教並自我健康監測21天。

世界衛生組織(WHO)已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)。我國疾管署則在今年6月23日公告為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報疑似病例36例，4例確診均為境外移入(德國1例、美國3例)，餘32例均排除。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計至少107國報告逾7萬例確診，其中以美洲(44,130例)及歐洲(24,877例)病例數最多，累計病例前五名為美國26,049例、巴西8,270例、西班牙7,209例、法國4,043例及英國3,654例，鄰近國家中澳洲、新加坡、日本、韓國等亦報告病例。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸之人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物 (Tecovirimat)及猴痘疫苗 (JYNNEOS®)供符合規定者使用。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

疾管署副署長莊人祥表示，我國目前四例猴痘確診病患均為男性，此個案一入境就與機場檢疫人員坦承疑似罹病，因此被立刻送至醫院收治，目前所匡列的接觸者都判為低接觸風險，無須接種疫苗預防。

莊人祥也說，目前我國已到貨的猴痘疫苗，使用方式包含暴露前預防、暴露後預防，其中暴露前預防是提供實驗室人員使用，暴露後預防則是提供高接觸風險的接觸者預防接種，雖然還沒打出任何一針，但目前都在造冊安排相關人員接種。