紙風車劇團9日在太平國小操場演出經典戲碼「武松愛老虎」陪伴台中市民一起共度雙十歡樂時光，市長媽媽也到場和大小朋友一起同歡。（馮惠宜攝）

紙風車劇團9日在太平國小操場演出經典戲碼「武松愛老虎」陪伴台中市民一起共度雙十歡樂時光，市長媽媽也到場和大小朋友一起同歡。（馮惠宜攝）

深受大小朋友喜愛的紙風車劇團巡演列車開到台中北區，9月10日在太平國小操場演出經典戲碼「武松愛老虎」，另有首次登陸台中的「愛虎大遊行」陪伴台中市民一起共度雙十歡樂時光，市長媽媽也到場和大小朋友一起同歡。

盧秀燕表示，紙風車劇團一直是備受小朋友喜愛的知名兒童劇團，選在國慶連假特別邀請他們到台中演出，和市民朋友歡度假期。

「武松愛老虎」是紙風車劇團成立以來最受歡迎的經典親子劇，劇情描述打虎英雄武氏三兄弟，在陰錯陽差下代表景陽崗村民上山打老虎，三人和小老虎都因為害怕對方，展開了一場緊張但趣味橫生的追逐大戰。武松從「打虎」變「救虎」的改編，傳達現代動物保育觀念。

北區區長江惠雯表示，「武松愛老虎」故事傳達愛與和平的普世價值，演出內容充滿趣味性，景陽崗上出現了大老虎，村民們很害怕並推舉武氏三兄弟一探究竟，發現老虎也有一段辛酸故事。此劇音樂是由台灣知名音樂家陳揚先生設計創作，每段配樂充滿童趣且朗朗上口，是紙風車劇團成立30周年以來最受歡迎的經典親子劇。

江惠雯也說，期盼透過「武松愛老虎」與「愛虎大遊行」的精彩演出，在疫情期間為大家加油打氣，共同克服疫情挑戰。而在紙風車劇團動感呈現、精彩表演下，現場大小朋友跟著一起鼓掌歡笑，度過歡樂的周日午后。