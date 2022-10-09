南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）參選人吳棋楠，雖然是政治素人，但兄嫂和姐姐都很有名氣，哥哥是前南投縣議長吳棋祥、嫂嫂是立委羅美玲，姐姐則是衛福部食藥署長吳秀梅，因此，9日舉行競選總部成立大會時，場面盛大，受到政壇矚目。

吳棋楠競選總部成立大會，包括食藥署署長吳秀梅、立委羅美玲及何志偉、總統府國策顧問詹勳政，縣議員賴燕雪、陳翰立及蔡銘軒，南投縣長參選人蔡培慧等人都出席，期許他進軍議會，為南投市及名間鄉帶來新氣象。

吳棋楠承諾當選後必定全力以赴，為縣政預算把關，讓縣府將錢花在刀口上，提升南投民眾生活品質。吳棋楠是南投縣家庭照顧者關懷協會理事長，協會成立20年，居家照顧服務案量及團隊規模為全縣之冠。

家照協會創會理事長吳棋祥，自2002年連任3屆南投縣議員，曾任副議長、議長；羅美玲自2014年連任兩屆議員，後來轉任立委迄今；胞姐吳秀梅也支持他參選縣議員，接續家族服務地方事務。