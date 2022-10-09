31歲羅姓男子因積欠友人債務，今年初連續犯下2件持刀強盜案件，下手時更垂涎一名妙齡女美色，突然色性大發，既劫財又劫色，警方事後循線逮人，法官審酌後，依強盜強制性交等罪，一審重判20年。可上訴。

檢警調查發現，羅男在案發前不停騎車在潮州火車站附近閒晃，四處尋找犯案目標，一名妙齡女正好行經此處，他見機不可失，持刀上前尾隨，見一旁四下無人，立刻將刀抵住女子背部，要求交出身上財物，女子嚇得掏出身上僅有的600元現金，對方仍不願放手，一路將她拖至暗處。

被害女子擔心遇害，不敢積極反抗，就被強行拖下褲子，以手指性侵得逞，正當羅男想進一步脫下自己褲子，女方過程中不斷大叫掙扎，且頸部及背部遭劃傷2刀，約5至10公分長傷口，嫌犯見狀後停手、隨即逃逸。

女子獲救後被送往醫院包紮，所幸沒有生命危險，警方根據民眾指認，犯案男子身著帽Ｔ、戴著口罩，專案小組積極調閱附近監視器，案發後12小時就將人逮捕到案。起初羅嫌矢口否認，但員警撇見他手部有遭利刃割傷後包紮的狀態，進一步追問，他才坦承反案。

警詢時羅男供稱是因欠錢才犯案，法官認為他已是成年人，有工作經驗及工作能力，縱然一時有財務壓力，可另循其他正當管道獲取所得，卻短期內2度持凶器以強盜手段謀財，對社會治安危害甚鉅。

加上羅男曾因酒駕入監服刑，且是實際執行完畢，而不只是易科罰金，理應達到矯正效果，但是他卻在出獄後，僅2年半又連續涉犯強盜強制性交及加重強盜2罪，可見對於刑罰反應力薄弱。

承審法官痛斥，女子案發時年紀尚輕，正處人生黃金時期，前景無限，卻因羅男缺錢又逞一時獸慾而遭逢此劫，可以想像女子受此傷害將致一生難以抹滅陰影，痛苦萬分，而嫌犯卻無法賠償她所受損害，所為實不容輕縱，審酌後重判20年徒刑。