橘高校經常參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽，屢屢獲獎。（葉家瑋攝）

現場觀眾馬上受氣氛渲染。（葉家瑋攝）

最後三校學生合體手比愛心大合照，並喊出「台日友好」。（葉家瑋攝）

北一女樂儀旗隊長持刀指揮、敬禮。（葉家瑋攝）

旗隊隊員先是進行舞蹈表演，接著圍繞著一名樂手揮旗表演。（葉家瑋攝）

曉明女中管樂隊，隊員們由國中二年級的學生們組成。（葉家瑋攝）

相較其他兩組團體都是高中生，曉明女中表現仍絲毫不遜色。（葉家瑋攝）

明天（10日）就是國慶日，國慶籌備委員會為此準備了多項表演，其中⽇本京都橘⾼等學校吹奏樂部與北一⼥中樂儀旗隊、曉明女中管樂隊都有參與表演節目。慶籌會今天（9日）特別邀請三校國慶表演團隊，率先交流表演，展現台日堅定友誼與青春魅力，最後三校同學合力手比愛新完成大合照，讓現場參觀民眾直呼「台日友好」、「卡哇伊」。

今天下午自由廣場聚集大批民眾，就是為了一睹學生們的青春魅力與表演風采。率先登場的是曉明女中管樂隊，隊員們由國中二年級的學生們組成，他們身著紅色、灰白色上衣，下衣搭配黑色褲子，十分帥氣，相較其他兩組團體都是高中生，曉明女中表現仍絲毫不遜色，獲得現場民眾滿堂彩。曉明女中管樂隊的王鈺珊表示，「今年6月接演出邀請後，整個暑假都非常認真練習，今天多少會有點緊張，但也是把平常練習最好的一面拿出來」。

北一女中樂儀旗隊在隊長持刀指揮、敬禮後，隊伍便散開走位，儀隊隊員們展現精實的操槍技術，一旁的旗隊隊員先是進行舞蹈表演，接著圍繞著一名樂手揮旗表演，樂儀旗三隊豐富的表演，令現場觀眾大飽眼福。

壓軸登場的是被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部，學生們登場後氣勢非凡，橘高校的表演特色為一邊演奏、一邊表演高難度動作。橘高校經常參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽，屢屢獲獎。橘高校表演風格強烈，現場觀眾馬上受氣氛渲染，表演中觀眾們多次歡呼喝采。

橘高等學校吹奏部部長竹內望咲，在表演前致詞表示，這次來台灣感受到「台灣的朋友們非常歡迎我們，對我們非常好、非常地溫馨」，是她從未曾感受過的熱烈歡迎。最後三校學生合體手比愛心大合照，並喊出「台日友好」、「謝謝台灣」、「謝謝日本」，展現台日友情50年情誼。