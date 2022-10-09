旗津道沙灘酒店現場販售獨家海味餐盒。（柯宗緯翻攝）

來自高雄在地的沁人聲樂團，帶來輕鬆悠揚的阿卡貝拉表演。（柯宗緯翻攝）

小編烏克麗麗樂團以夏威夷曲風，陪伴大家吹著海風享受野餐時光。（柯宗緯翻攝）

旗津道沙灘酒店推出專屬住房方案，住宿可享網美野餐包及市集券等精美好禮。（柯宗緯翻攝）

高雄旗后商圈10月15日將舉辦「天涼好個Chill 旗津海岸星光野餐趴」，免費提供場地讓親子在海邊野餐，現場還有瑜珈體驗、趣味親子活動，參與就有機會獲得6張面額50元「市集券」，晚上戶外電影院將播放小朋友最愛的「角落小夥伴」動畫，歡迎親子免報名、免預約入場。

「旗津海岸星光野餐趴」將於10月15日下午4時至晚上8時，在廟前路1巷旁草地廣場舉辦。旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說明，本次活動與旗津道沙灘酒店和旗后觀光市場合作主打「溫馨親子風」，邀請沁人聲樂團及專精夏威夷曲風的小編烏克麗麗演出，讓大家在輕鬆悠揚的演奏中吹著海風享受野餐時光。

此外，現場報名親子著色PA及趣味活動還有機會獲得6張面額50元的「市集券」，可至合作店家及攤商使用，晚上則有孩子們最喜歡的療癒系「角落小夥伴」動畫透過戶外大螢幕播放，邀請大家來旗津共度美好周末假期，創造親子間幸福回憶。

旗津道酒店所屬星享道酒店集團整合長周憲璋指出，感謝高市府及在地組織對旗津投注許多資源，舉辦多場人氣活動提振觀光產業。旗津道沙灘酒店從7月開始至今，訂房數較去年同期成長五倍，營收更成長六倍。

為響應「天涼好個Chill」活動，旗津道酒店除現場販賣獨家海味餐盒外，還特別推出「帶角落小夥伴一起去野餐」住房專案，當天入住家庭房或雙人房皆可獲得市集券、網美野餐包等精美小禮，還可享有野餐區VIP位置、專人陪伴小朋友看戶外電影等福利，讓家長喘息輕鬆參與特色景點導覽。

旗后觀光市場會長陳清雄指出，活動「市集券」可在市場購買魷魚絲、魷魚片等點心去參加野餐外，小朋友的著色作品，也將在市場內展示一個月，讓大家重溫旗津海岸星光野餐PA的歡樂氛圍。

高市府經發局長廖泰翔表示，市府長期輔導在地商圈改造、發展特色，今年因受疫情影響，在旗津也投入資源辦理多場行銷活動，活絡在地觀光與消費。他邀請大家共襄盛舉，深入體驗旗津海港的熱情與悠閒。