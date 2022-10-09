駕駛開著休旅車在山區小徑竟遇到野豬衝撞，導致他的車輛保險桿被撞出穿刺洞。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

連山豬都學會碰瓷了？有男子在臉書分享1段影片，影片中有位開著休旅車的駕駛，在某山區的山徑中突然遇到1隻野豬，下秒該野豬竟然直衝他的車輛，造成他的車頭保險桿出現小面積擦傷，以及幾處的穿刺小洞，另外也見到有1處保險桿被撞凹，其凹洞也沾染著野豬的鮮血；網友一見影片喊著「這年頭，連山豬都學會碰瓷了」、「山豬肉好吃嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段10秒影片，影片中有輛休旅車行經在某山區產業道路上，突然左前方出現1隻野豬，下秒竟直衝過來「碰」的一聲猛力撞上，造成該休旅車車頭右下防撞桿出現大凹洞，且還有2處被穿刺的小洞，上面沾染著野豬的鮮血，另外，在該車輛的車頭左側也出現板金的穿刺小洞與小面積受損；原PO也在貼文寫下「真的芭比Q了啦！遇到三寶了」。

影片一出，網友紛紛留言表示「這保險有保被山豬撞的嗎」、「山豬碰瓷，厲害了」、「賣豬肉抵修車費」、「野豬騎士來囉」、「果然還是獠牙利」、「這年頭，連山豬都學會碰瓷了」、「山豬肉好吃嗎？」、「神風特攻隊」、「哪來的三寶，只看到一大塊叉燒」、「野外的山豬沒在跟你客氣的」、「豬突猛進」。