民進黨台北市長參選人陳時中日前為了萬華破口說，公開向萬華致歉，環南市場自治會長林勝東被問到此事回說，「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中6日表示，沒有要把誰揍一頓，但他覺得有痛可以跟他講。宅神朱學恒猛酸說，「實際上：你講了，我就打到你，痛到說不出來」，吸引不少網友湧來留言，有網友甚至表示，解決問題的最好方法，就是解決提出問題的人。

朱學恒9日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》臉書粉專貼文表示，民進黨名言：你如果痛可以跟我說。實際上：你講了，我就打到你，痛到說不出來。

網友紛紛表示，「哪裡痛打哪裡」、「解決問題的最好方法，就是解決提出問題的人」、「英文老師說可以拍桌子，可是桌子被收走了」、「貼切！就是這樣！而且是『打到你不敢再說』！這完全不是民主！」、「老師都戴著耳麥看字幕機，聽不清楚你在那邊叫什麼？」、「打到痛也不敢說」、「多麼痛的領悟～悟～」。

還有網友說，「有黨證的，才可以說！」、「一般民眾講痛也沒用的」、「直接打到奄奄一息完全說不出話來」、「可以拍桌子！但是那桌子是別人的！」、「如果還會說痛，就代表還沒打夠！」、「跟責任來我就扛一樣，來陳情的民眾一律『扛』出去」、「而且說太多還想罰你300萬！」、「自以為是的人，不會將心比心」。