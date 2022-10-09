《綜藝大集合》日前來到台南佳里，胡瓜利用休耕期的牛蒡田，帶著阿翔、籃籃、郭忠祐、張家瑋等人，一起示範遊戲「飛越牛蒡橋」，本想讓最敏捷的郭忠祐，迅速地爬過由人力搭成的橋墩，沒想到才剛起步，最前的阿翔和張家瑋就支撐不住，摔進了充滿泥田中，臉被泥巴濺成黑臉的張家瑋求救：「誰來幫我擦眼睛？」

淘氣的阿翔伸出滿是泥巴的雙手上前：「我來！」讓張家瑋都不知該答好還是不好，為了能成功示範遊戲，胡瓜換上體重較輕的籃籃，果然順利爬過阿翔與郭忠祐的背上，讓胡瓜想說穩了，沒想到自己卻支撐不住籃籃，為了能成功過關，籃籃心一橫犧牲胡瓜與馬國畢，把兩人頭給押進田裡再順勢滑到終點，搞得大家沒正式開始玩就一身泥，讓胡瓜直嚷嚷：「這遊戲誰想的！」眾人哭笑不得：「你啊！」。

「婆婆媽媽大頭貼」參賽者分為瓜瓜隊、翔翔隊和籃籃隊，要選出個人、團體總成績的冠軍，瓜瓜隊的阿嬤們為了要有動力，不斷要求胡瓜給抱抱幫她們加油，胡瓜感嘆：「沒想到現在這個年紀了還被人家吃豆腐。」

其中瓜瓜隊有位87歲的阿嬤，在第一次挑戰時貼紙掉下來失敗，再次挑戰時為了確保「瓜臉」貼紙在牆面上「黏好黏滿」，用力的往印有胡瓜臉的貼紙巴下去，一下不夠，還多打了好幾下，胡瓜看著阿嬤打著印有他的臉的貼紙，摸著自己臉頰說：「阿嬤妳看，我臉都腫起來了！」可愛的阿嬤邊笑邊跟胡瓜說：「歹勢啦！」