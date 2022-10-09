最後一款上市的蘋果木新機iPhone14Plus周末在大陸上市後，銷售情況冷清，第3方渠道甚至跌破官方價格，挫低400元人民幣（合台幣1800元）左右。網上評價不高，約略只獲得「中等」評價，上手後感覺不到新的體驗，拍照還不如小米次旗艦機，建議果粉等下一代。

據《快科技》報導，蘋果最後一款新智慧手機iPhone 14 Plus於10月7日在大陸正式發售，售價6999元人民幣（約合台幣31300元）。但是與iPhone 14 Pro Max的火爆相比，iPhone 14 Plus上市銷倍狀況「略顯冷清」，第3方渠道甚至跌破官方發行價，比官網價格便宜400元人民幣左右。

報導說，部分用戶已經收到這款新機並在電商平台上分享了自己的使用心得，其中一位用戶給了iPhone 14 Plus「中評」。該用戶表示，iPhone 14 Plus這一代影像太差，拍照甚至不如小米次旗艦，上手後沒有任何一點新體驗。

這位用戶表示，「iPhone 14 Plus總體來說挺糟糕的，假如不是果粉，沒必要買，沒有那麼香，如果是果粉，不妨等下一代」。

有用戶在評價時指出，整體而言，iPhone 14 Plus可以看作是「放大版的iPhone 14」，它和後者一樣也是瀏海屏、雙攝相頭、A15晶片。

報導說，具體而言iPhone 14 Plus採用6.7英寸大屏幕，刷新率只有60Hz，分辨率為2778×1284，支持原彩顯示，搭載蘋果A15仿生晶片，後置1200萬主攝相頭和1200萬超廣角，主攝相頭支持光學防手震。

不過用戶也表示，值得稱許的是iPhone 14 Plus電池容量更大，達到了4325mAh，續航比iPhone 14更長，基本款的iPhone 14電池容量僅有3279mAh。