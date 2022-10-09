賴男駕車先失速撞分隔島又再衝進早餐店。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

天啊，大白天竟然開車撞進早餐店！台中市北屯進化路9日下午發生離奇車禍，一輛自小客疑閃車失速撞到分隔島隨後又衝進轉角一家早餐店，警方獲報到場，立即對駕駛人進行酒測，酒測值為零，肇事原因仍待警方釐清。

第二分局交通分隊9日下午15時55分接獲民眾報案，有一部自小客車撞進北區進化路571號一家早餐店後，迅速到場查處。

初步調查，19歲賴男當時駕駛自小客車載著同齡張女沿進化路外側車道由天祥街往梅亭東街方向直行，行經事故地點，賴男稱閃避邊路行駛出來之一部自小客車不慎先自撞進化路與國泰街口中央分隔島，再失控撞入早餐店。

撞擊力道也造成自小客車車頭等等多處車體碰撞、受損；而這家早餐店店家正在整理東西尚未營業，現場無其他人員受傷，惟駕駛賴男及乘客張女手部等處擦挫傷，已自行就醫。

第二分局交通分隊分隊長鄧錦宏表示，警方正積極調閱附近監視器影像釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行後續分析研判。