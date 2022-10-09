2022年F1一級方程式錦標賽第18站來到日本鈴鹿賽道，今日在正賽當中受到雨水襲擾，比賽才開跑3圈便意外頻傳，賽會也立刻出紅旗暫停比賽，歷經2小時過後比賽才重新開始，而在桿位起跑的紅牛車隊荷蘭車手維斯塔潘(Max Verstappen)一路領先，最終拿下日本站分站冠軍，維斯塔潘也成功封王，衛冕了F1年度總冠軍。

在日本站排位賽當中，維斯塔潘驚險以0.010秒優勢力壓年度冠軍競爭對手、法拉利車隊的勒克萊爾(Charles Leclerc)拿下桿位，在年度車手積分榜大幅領先下，維斯塔潘有機會在此戰提前封王，不過來到正賽後各家車手得要經歷雨戰，比賽開始第1圈就傳出意外，法拉利車隊的塞茲(Carlos Sainz)、威廉斯車隊的阿爾本(Alex Albon)接連衝出賽道退賽，讓大會不得不出示紅旗暫停比賽。

直到日本當地時間15點15分比賽才重新開始，不過現場還是有些雨勢，而且受時間規定影響，比賽圈數從53圈縮短為29圈，暫居第2的勒克萊爾再次發車後，一度與維斯塔潘的差距追近至4秒，卻又因賽車問題被拉開，也讓維斯塔潘幾乎鎖定本站冠軍，如果勒克萊爾能夠保住第2席次的話，年度冠軍的懸念還可保留到下一站，但勒克萊爾卻在最後一圈出現「切西瓜」的狀況，雖然仍成功將身後的紅牛車隊的裴瑞茲(Sergio Perez)卡在身後，以第2名姿態衝線，勒克萊爾賽後還是被加罰5秒，最後獲得第3位置。

Great racing and so so close WOW 🤩 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/7sifOMqtNG — Pink Angel Wings (@LeclercFanCL16) October 9, 2022

最終維斯塔潘拿下日本站分站冠軍，也是他本賽季第12座分站冠軍，在年度車手積分榜以366分位居第1，幸運拿下分站第2的裴瑞茲，車手積分也超車勒克萊爾來到年度第2。而即便接下來還有4站賽事，但維斯塔潘的年度總冠軍已經無法撼動，提前拿下了年度F1車手總冠軍，成為歷史上第11位完成衛冕的車手。