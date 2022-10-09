美國M1艾布蘭主戰坦克(Abrams MBT)一直是世界先進坦克的代表，不過自從1990年推出M1A2之後，就沒有什麼明顯的進展，僅限於「系統改進套件」(SEP)的小幅升級。然而就在這個周末，通用動力陸上系統(GDLS)提出了「艾布蘭X」(AbramsX)概念坦克，主砲明顯不同，砲塔全新設計，而動力系統也改用油電混合式，可以稱為M1坦克最大幅度的改進方案。

命令與任務(task and purpose)報導，GDLS在上周先發布了幾張艾布蘭X的概念圖，已呈現全新設計的主砲與砲塔，隨後發表的55秒影片，還看到在測試場行駛的概念車，以及新砲塔、新主砲的實驗畫面。更多的情報可能會出現於下星期在華盛頓特區舉行的美國陸軍協會年度會議上進一步公開。

戰區(The Drive –The Warzone)報導，目前艾布蘭X的細節還很少，但據GDLS的說法，新坦克的側重點在「減輕重量，以提高機動性和運輸性」，燃料消耗節省一半，乘員數量可以更少。這顯然已經說明艾布蘭X將有自動填彈機，也就取消了填彈士。車體有2個艙門，很可能乘員都集中到車體，這樣的設計與俄羅T-14類似。類似狙擊手灰色的城市迷彩，沿鋸齒狀裙部帶有陰影，也賦予了它非常未來主義的外觀。

艾布蘭X的砲塔明顯較小，很可能是無人砲塔。(圖/GDLS)

全新修改的砲塔，體積比以前的M1來的小，也沒看到艙門，極可能是無人砲塔，原本人員的位置就可以安裝其他設備。垂直面顯得更少，以增加防護力，配備了多個光電瞄準具，和大型30公釐鏈炮的遙控武器台。

它的砲塔明顯有擴充的空間，可以安裝主動保護系統(APS)，和分佈式相機系統(DAS)，以提供乘員360度的即視四周環境。這稱為「透視系統」，從而在態勢感知方面實現重大飛躍。

AbramsX Technology Demonstrator on the Move

動力系統也做了大幅度改造，GDLS 表示：「艾布蘭X 的混合動力電池組，支持美國陸軍的動力電氣化戰略，重量較過去更為減輕，油耗節省50%，還能有效降低噪音，以及紅外線訊跡，對於戰場生存率很有幫助。」

美軍士兵們什麼時候可以使用艾布蘭X還有待觀察，因為現在的M1A2升級案，包括 SEPv3才剛進入部隊，今年才開始測試 SEPv4