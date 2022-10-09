新竹市長選戰，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安3人角逐市長寶座。YouTuber「桃園孫先生」今天（9日）在新竹市進行「新竹市長民調大對決」街頭民調，高虹安以15票領先、沈慧虹拿到14票居次、林耕仁4票列第三；其中高虹安、沈慧虹竟只差1票。

桃園孫先生9日在YouTube上傳「新竹市長民調大對決」街頭民調直播，列出林耕仁、沈慧虹、高虹安等3個選項，詢問「新竹市長會投誰？」結果，高虹安以15票領先、沈慧虹則以14票居次、林耕仁以4票排第三。

選高虹安的人表示， 「覺得她好」。 還有一位先生坦言， 「我看電視如果她講話我就會注意聽，沈慧虹比較不會講話」。

選沈慧虹的人表示，「曝光率比較高」。還有民眾被問到， 對前新竹市長林智堅有什麼印象時，民眾竟回答，「無話可說」、「本來就沒什麼印象，爆出一些東西之後，留下壞的印象」。也有一位先生表示，選沈慧虹的原因，是因為她擔任副市長的政治經驗；而林耕仁是蠻務實的，的確有在做事，對高虹安的了解就不多，因此他第一優先選擇是沈慧虹，第二選擇是林耕仁，他也看好沈慧虹會當選。