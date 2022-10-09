為增進社會大眾進一步瞭解存款保險制度，中央存保公司特規劃舉辦「中央存保 有你徵好」111年存款保險短影音及歌曲徵件活動，於7月1日至9月10日止的徵件期間，透過網路（含社群媒體）及平面媒體等露出、代言人小魏魏嘉瑩推廣、校園巡迴說明會，及超過1.4萬人次參加網路人氣票選活動。

經專業評審委員嚴謹、公正審核後，篩選出各組優秀原創短影音及歌曲作品進行頒獎。頒獎典禮6日於集思臺大會議中心－蘇格拉底廳進行。

本次頒獎活動由中央存保公司蘇財源總經理率團隊出席，頒發獎座(狀)予23組得獎人。蘇財源總經理表示中央存保公司透過此次短影音及歌曲徵件活動，向更多民眾、學生宣導「存款保險保障」相關制度。

代言人小魏魏嘉瑩更於頒獎典禮現場演出，並為本次活動創作專屬jingle，讓大家更了解存款保險，並呼籲大家多向身邊親戚朋友宣導存款保險，讓大家在存保制度下能更安心存錢。

本次徵件活動得獎作品皆具水準，每件作品透過自身創意，充分表達存款保險主要目的在保障存款人存款，保障範圍包括新臺幣、外幣之本金及利息，最高保障額度新臺幣3百萬元。中央存保公司感謝所有投件者及網路投票民眾踴躍參與本次活動，並期望來年設計更多活動，讓更多大眾認識存款保險。