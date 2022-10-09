29歲「登山女神」曾格爾今年10月用13小時速攀世界第八高峰Manaslu（馬納斯盧峰），打破女性無氧登山記錄，未料捲入與已婚富商不倫的風波，創下的輝煌成績也被質疑。登山好手張元植6日表示，其他登山家攻頂馬納斯盧峰，都是在雪況佳的時候完成，只有曾格爾在惡劣天氣逆勢登頂並創新紀錄。女星賈永婕讀完文章，不禁質疑當中的真實性。

張元植6日在臉書指出，很多台灣人好像不清楚13小時無氧速攀馬納斯盧峰，背後具體的意涵；他拿各國登山好手完成的紀錄當例子，像是波蘭好手Andrzej Bargiel於2014年花14小時5分攻頂，表示對方身為世界頂級的登山運動員，這項運動是平均最大攝氧量（VO2Max）最高的運動。

張元植進一步計算，馬納斯盧峰基地營4800公尺，山頂8163公尺，若要在13小時內爬完3363公尺，平均1小時上升258公尺，看起來雖不快，但對比「最偉大的耐力運動員」Kilian Jornet在2017年攻頂聖母峰的紀錄，平均每小時上升144公尺，以及厄瓜多超跑與登山者Karl Egloff平均上升163公尺，曾格爾的速度都遠超過他們。

張元植再點最關鍵的地方，就是這些登山好手都在雪況佳、天氣最好且路徑有被其他登山者踩出來的情況下刷新紀錄，只有曾格爾逆向操作，選在暴雪和雪崩頻發、其他人撤退不完的狀況下，強勢登頂且打破紀錄，「這裡頭的意涵就是，台灣終於有登山者，能夠躋身世界上最最最最頂級的菁英高海拔速度登山運動員之列。這是歷史。」

身為富商正宮好友的賈永婕，6日暴哭力挺姊妹淘，8日看到張元植這篇分析文，不禁留言：「這一切真的只能自由心證嗎？沒有任何方式可以得到事實嗎？畢竟誠實是運動員最基本的價值！品德操守亦是！」眼見底下網友都在狂酸曾格爾的不倫風波，再解釋：「我沒有要討論她的緋聞啦！是她過人的紀錄。」

富商妻5日踢爆曾格爾為了募資登山的費用，主動傳訊息約老公泡湯，從中獲得170萬，決定怒告曾格爾侵害配偶權，相關事證已交由士林地方法院審理，而曾格爾發聲明否認不倫，強調：「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。」未來不再做回應，靜待法律處理。