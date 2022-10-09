桃園雲豹職業籃球隊9日共襄盛舉參與一年一度的新聞盃籃球賽盛會，與媒體記者以球會友。專屬啦啦隊「電豹女」組隊與新聞女記者聯隊共同切磋球技，最終雖以9比22敗下陣來，但女孩們賣力滿場飛奔，將表演賽氣氛炒熱至最高點！

電豹女展現青春活力，不僅在比賽開打前帶來精彩舞蹈，筱緹、吉拿也在休息時段，秀出動感的個人舞技。電豹女今天團隊全場攻進9分，全由Wendy一人進帳， Wendy表示：「之前有打過真理大學校隊，本來就滿喜歡籃球，今天體力有點跟不上，感受到對手實力很強。」

本場賽事桃園雲豹隊長鄭瑋擔任新聞女記者聯隊教練，對上自家啦啦隊電豹女，成為另類焦點。在新聞盃執教初體驗，鄭瑋在比賽過程中，不斷提點球員該注意哪些地方，「女記者聯隊打出的團隊默契，讓我留下深刻印象，很開心今天擔任教練的工作圓滿落幕。」

另一場表演賽，由雲豹能源股東報隊與新聞男記者聯隊切磋，桃園雲豹總經理蘇翊傑換上比賽球衣，以替補身份登場拚戰，並數度上演犀利切入，以及妙傳給隊友助攻得分，成為此戰一大亮點！

蘇翊傑全場進帳16分，其中10分集中在第四節，且在他穿針引線下，雲豹能源一度取得領先，只可惜比賽後段未能守成，終場60比62不敵男記者聯隊。蘇翊傑笑著表示，今天下場打全場，真的滿考驗體力，過程中差點喘不過氣，不過很開心與記者一起同樂，過去擔任球員時較少有這種機會，是很有趣且難忘的體驗。