國民黨台北市長參選人蔣萬安稱「深蹲20下，換一個公車免費搭乘」，引發輿論熱議。蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（9）日指出，「深蹲換乘」是蔣萬安在「2022台灣氣候行動博覽會 『氣候治理．淨零台北』對話」上，舉例提及有助節能減碳、全民參與的外國實例，她痛批為了選舉，對於它國活動案例刻意扭曲誤導，大可不必。

蕭羽耘表示，根據《克盧日日報》報導，這項「深蹲換乘」行銷活動，是由羅馬尼亞克盧日納波卡（Cluj-Napoca）這個城市所舉辦，政府擺設綠色智慧機器，並設有偵測設備，只要當地民眾在2分鐘內對著機器深蹲20下，就會獲得可免費搭一趟公車的「健康車票」，活動目的是希望透過創新的概念，達到鼓勵運動和節能減碳的宣傳效果；活動期間，民眾共同累積超過100萬次的深蹲，總計運動1900個小時，並贈送出超過5.5萬張公車票。

而林群智律師卻在臉書批評蔣萬安此項政策，深蹲跟零碳排有什麼關係？公車在等乘客深蹲20下的時間怠速排出的碳，就不是碳？如果要零碳排，我們應該廢掉公車，鼓勵大家走路上班，這樣最環保了。還說支持蔣萬安的長輩沒辦法深蹲，因為蹲得下去起不來！

對此，國民黨桃園市議員參選人凌濤披露，當人神共憤酒駕致死、醞釀從重量刑的時候，根據《三立新聞網》2021年12月28日報導，林群智卻說，加重刑責可以嚇阻酒駕的話，現在為什麼還會發生？對於《數位中介法》立法爭議，林群智也曾在自己臉書稱，他看了草案，找來找去都沒看到「不當言論」四個字。

凌濤批評林群智是「偉哉大綠師」，三番兩次挑戰全民的道德底線，只會繼續增加陳時中仇恨值而已！