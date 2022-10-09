生理反應是一連串的生理、心理影響所引起的變化。一名女網友表示，她和男友交往將滿1周年，一開始男友和她抱抱就會起生理反應，現在卻已經不如以往，讓她憂心是不是自己的魅力或是吸引力不足。不過許多網友指出，「男孩總會長大的」，應該是男友已經習慣了她的陪伴，所以才不再那麼容易有反應。

原PO在Dcard發文表示，跟男友交往已經快要滿1周年卻發現，「前排抱抱已經感受不到他的硬」，讓原PO擔心難道是自己魅力、吸引力不足，才會讓男友再也沒有反應；原PO坦言，雖然自己知道遲早都會到達這個階段，但聽朋友說她們的男友就算交往3年了，每次抱抱還是會硬起來，就讓她感到相當難過。

對此，許多網友紛紛回應，「3年？有這麼厲害？男生差不多碰半年就習慣了吧，每天啪啪啪，區區一個抱抱刺激已經不夠了，又不是小學生，碰到手手就硬到爆」、「我跟男友抱抱他都不會硬，要親親才會，後來問他，他說一開始的時候牽手抱抱會硬，在一起沒多久就不會了」、「想當年第一次牽手就快X了不唬，真的不是妳沒吸引力了，是因為男孩總會長大的，我們能學會在重要的時刻表現」。

另外也有人建議，「每個男生的能力不同，不要強求，男生很累或是壓力大時也有些人會硬不起來。也或許…他真的就是比較容易習慣的那種人。妳可以改變一下啊，不定時的製造儀式感、新鮮感，都可以增進感情」、「最近太常抱，可以少一點點加上不一樣的穿搭讓他煥然一新的感覺」、「煮空心菜炒羊肉、蚵仔湯、炒蝦大餐，會硬」。