大手拉小手diy玩台中1日遊，有親子最喜歡的焢土窯。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

大手拉小手diy玩台中1日遊，有親子最喜歡的焢土窯。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

大手拉小手diy玩台中1日遊，享用好吃可口的農家午餐。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

大手拉小手diy玩台中1日遊，親子可以體驗手作芋頭酥。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

大手拉小手diy玩台中1日遊，暢遊知名的大甲鎮瀾宮周遭。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

大手拉小手diy玩台中1日遊，到大安海域進行生態導覽。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

台中購物節將於10日暖身起跑，期間推出6條高CP值台中遊程，分成1日遊、2日遊，多條路線包括大甲鎮瀾宮、高美溼地、武陵農場、福壽山採果等知名景點，每人最低不到1000元就可參加，價格相當平實，還可憑台中消費發票及合作店家收據，登錄台中購物節APP，有機會抽中總值逾3億現金等豐富大獎。

台中購物節去年成績傲視全國，創下登錄消費總金額破291億元亮麗數字，今年台中購物節在各界引領期盼下即將起跑。台中市府團隊特別協助因疫情受創的旅行業者，於今年台中購物節期間推出6條高CP值台中遊程，每人最低不到1000元，就可以暢遊台中。

6條台中遊程分成1日遊、2日遊；1日遊有3條路線，分別以台中知名景點作規畫，包括大甲鎮瀾宮、高美溼地、霧峰林家花園和霧峰光復新村等，此外，還可前往台中市產業故事館發展協會旗下的特色產業故事館，深入了解在地產業文化。

2日遊遊行程也有3條路線選擇，第一條路線為武陵、福壽山體驗採果趣，再深入谷關、梨山體驗森林祕境之美；第二條路線走訪網紅激推拍照聖地泰安落羽松秘境、小熊藝術村農創園區等；第三條路線則探訪人氣景點百菇莊、台中紙箱王及東豐隧道等。無論是1日遊或2日遊路線，價格都十分平實，6人即可成行（除武陵福壽山行程外）。

張小姐表示，大手拉小手diy玩台中1日遊不僅可以焢土窯、吃大甲芋圓及生態導覽，還能前往大甲鎮瀾宮及周邊小吃逛逛，以及手作芋頭酥，非常適合親子遊，已考慮先報名這條路線，其餘的路線也都在進一步了解中。

台中市經發局指出，台中購物節期間，還推出抽獎活動，遊客玩樂台中之餘，不要忘記先下載台中購物節APP，並登錄台中消費發票或合作店家收據，就有機會抽中百萬油電車、精品好宅和總值超過3億現金等豐富大獎。