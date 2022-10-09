美國商務部7日宣布新一波對中國的晶片和半導體技術出口管制，有中國金融業高層稱這是將中方相關產業打回「石器時代」，部份分析家則認為，台灣相關企業或許能漁翁得利。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，約在兩年前，華為首次遭美國嚴厲制裁重擊後營收大減，在市場失去領導地位，創辦人任正非甚至曾告知屬下公司瀕臨生存危機。不過，美方最新一波管制衝擊的是整個中國半導體產業，而不僅是個別企業。

現在，使用美國技術生產並應用於人工智慧、高效能運算和超級電腦的半導體產品，僅能在取得政府核發的出口許可後，銷往中國，但取得相關許可十分困難。此外，除非事先取得特別核可，美國政府禁止美國公民或實體與中國的晶片製造商合作。

根據7日宣布的措施，美方也嚴加管制晶片製造所需工具和技術的出口，以限制中國發展自己的設備。

中國金融集團「華興資本」董事總經理Szeho Ng指出，中國企業「基本上正退回石器時代」，而這還只是「委婉的說法」。

顧問公司「歐布萊特石橋集團」（Albright Stonebridge Group）的中國和科技專家崔歐洛（Paul Triolo）說，在這場「席捲半導體及相關產業的海嘯劇變」中，會有「很多輸家」。

不過，他提到，儘管需要一段時間才能釐清產業受衝擊程度的完整圖像，但最少可以確定的是，中國和美國的科技創新速度都會放緩，且美國的消費者和企業最終得為此付出數億、甚至數十億美元成本。

美國的新管制措施也影響第三國家晶片製造商，因為幾乎所有半導體都是運用美國的軟體設計而成，且多數晶片廠都少不了美國設備。

在這篇聯合台北、香港、舊金山、華府、東京和首爾駐地記者撰寫的報導中，「金融時報」援引美國銀行（Bank of America）的分析資料指出，針對生產設備的管制措施將影響國際間過去4至5年設計的邏輯晶片（logic chips），以及2017年以後設計的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片。

不過，中國企業更擔心華府限制美國公民與中方合作。在一家獲官方支持的半導體廠，一名人力資源部門行政主管透露，人事相關限制對中方的衝擊比設備採購禁令還大。

這名主管告訴「金融時報」，在她服務的公司就有位居要職的美國公民，他們是技術開發的「核心武器」。公司會想辦法讓他們留下來，但這名主管坦承，這十分困難，因為多數人不願放棄美國護照。

「金融時報」指出，中國晶片產業僱用的多數美國公民是來自美國的中國與台灣裔人士。一名台灣情報單位官員評估，約200名持有美國護照的台灣人在中國半導體相關企業任職。

報導提到，若計算終端消費者，中國的半導體市場目前滿足近1/4的全球需求，因此美國的管制措施也將衝擊外國供應商。美國的晶片設備製造商「應用材料」（Applied Materials）及「科林研發」（Lam Research）去年分別有33%及31%銷售額源自中國。

此外，總部位於美國加州的全球半導體業巨擘英特爾公司（Intel）供應許多用於中國超級電腦的高階處理器。美國銀行評估，新出口管制措施將衝擊英特爾高達10%的銷售。

儘管如此，部份分析家認為，新措施對中國以外的晶片製造商有利，台積電、英特爾，以及日本、韓國的相關領域企業都可以是潛在受益者，雖然受益程度可能有別。

報導指出，最關鍵的仍是中方如何回應。一名在北京的產業消息人士告訴「金融時報」，「我們處於一個負面循環」：美國持續推動限制措施，這迫使中國進一步尋求技術自主，美國因此必須回應、推出更嚴厲管制。

北京的籌碼有限，因為取代美國技術的選項落後數十年，但這恐導致中國盜取智慧財產的情況加劇。

報導指出，部分被美方納入出口管制的設備已位於中國境內，中方可以不理會智慧財產權，對相關機械設備進行「逆向工程」，在破解其設計後用於強化本地製造商。英國的科技市場分析顧問公司CCS Insight 分析師Wayne Lam指出，「我們可能正拿槍射自己的腳」。（編輯：高照芬）1111009