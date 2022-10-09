邱于庭亮相看展。（台灣女性藝術協會提供）

邱于庭亮相看展。（邱于庭提供）

邱于庭亮相看展，結果發生高跟鞋鞋底掉了悲劇。（林淑娟攝）

曾演紅《大執法》、《大將軍與小鳳仙》、《包青天》等戲劇的古典美人邱于庭，9日出席「織心織意—時尚展 Body as a creative ground」服裝秀，欣賞賴純純、徐秋宜、王子欣聯手創作展，曾學畫畫的邱于庭自謙談不上藝術家，「就是亂畫，沒有技巧可言啦！只是把心情寄託在畫上。我太宅，非常享受孤獨，面對畫，尤其油畫，我可以任意塗鴨，很療癒。」

63歲的邱于庭由23歲女兒Elisa陪著一起亮相，不過她一到場就發現高跟鞋壞掉，她解釋出門時鞋子還好好的，因卡到石頭路，鞋底整個掉下來，一度光著腳，改穿女兒腳上的鞋（也是她的30年古董鞋），再請兒子趕緊送鞋到場。

她說之前曾帶兒子出席畫展，母子合照登上媒體版面遭兒子抗議，連兒子的朋友都問他是不是要進演藝圈，女兒陪她到場就限制她不准把照片曝光，否則以後就不跟她出門。邱于庭說，41歲生女兒，現在只想當女兒的後盾，支持兒女，希望他們平安健康就好。她高齡92歲的媽媽今年5月隨佛祖去修行，她哽咽坦言，現在還在調適心情，出門都是素色裝扮，也不擦指甲油，現有時還會不經意地以為媽媽還在，連經過媽媽住的地方都還會難過。她說，第一次夢到媽媽是頭七，夢裡很多人幫媽媽穿很漂亮的衣服，女兒就跟她說，要去幫媽媽準備老嫁衣，女兒還跟著她一起去幫媽媽更衣按摩、吃素。

她已10年沒有演戲，看韓劇就會有戲癮，覺得韓劇不會有定型問題，但覺得自己已被定型，台灣戲劇環境預算有限，加上自我要求比較高，希望呈現的樣子是美美的，所以考慮會比較多。她透露因身型沒有變，20年前的衣服都還穿得下，甚至還改小號，至於保持身材的秘方，還是跟飲食有關，她每天早餐吃南瓜、麥片、酪梨，雖沒有運動的習慣，但兒子會逼她運動。