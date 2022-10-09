國民黨青年團「青年挺18戰隊」全台巡迴街講，支持18歲公民權，9日至新竹火車站進行演講。國民黨新竹市長參選人林耕仁現身相挺，並拜託大家針對18歲公民權修憲案，要投下同意票，挺青年的未來。

林耕仁9日在臉書粉專貼文表示，挺18歲公民權，就是挺城市的未來。看著年輕人的微笑，他明白，這就是台灣未來的希望。

林耕仁接著指出，他與國民黨副發言人、青年挺18戰隊隊長周羿希、東區議員候選人何志勇、陳清智、北區議員候選人吳旭豐、新竹市北區議員候選人、南區議員候選人徐美惠／信守鄉鄰美惠傳芳，還有競選總部發言人徐維遠等人共襄盛舉，在新竹火車站街頭宣講，倡議18歲公民權公投，一定投下同意票。

林耕仁表示，當時收到國民黨青年團邀約，他二話不說馬上答應，因為他相信年輕人就是城市未來，他一定要拿出具體的行動，為青年發聲。況且18歲公投的門檻很高，要965萬同意票才能通過；所以我們更要堅定支持18歲公民權，投下同意票，挺青年的未來。