iPhone 14系列新機才發表一個月，除了iPhone 14 Pro火爆外，整體的買氣不如去年iPhone 13系列。據調研機構SellCell分析，相較去年同時段，iPhone 14貶值幅度是iPhone 13的兩倍以上，其中7日開賣的6.7吋iPhone14 Plus機型更是墊底，預期貶值率高達38.6%，是近兩年最高，顯見蘋果「擠牙膏式」升級，果粉並不買帳。

快科技報導，數據顯示，iPhone 14和iPhone 14 Plus在保值方面表現不佳，在上市後的十天內，貶值率是iPhone13和iPhone 13 mini的兩倍。進一步分析，iPhone 14貶值率達38.4%，iPhone 13貶值率為18.2%，而去年被市場看衰的iPhone 13 mini，同期貶值率也才20.3%。

比iPhone 14機型還慘的是Plus版本，即使前天（7日）全面開賣，但回收商並不看好，預期貶值率達38.6%。

iPhone 14、iPhone 14 Plus貶值幅度如此驚人，與蘋果「擠牙膏式」升級大有關係。兩款機型仍使用前一代A15晶片，主要鏡頭也沒有升級，更重要的是少了iPhone 14 Pro系列的「動態島」設計。

不少果粉直言，與其砸那麼多錢買iPhone 14 Plus，不如再加點錢直升Pro。