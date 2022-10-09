民進黨新竹市長參選人沈慧虹9日與前新竹市長林智堅合體直播，兩人一路從YoubBike、隆恩圳等建設政績，聊到近期選舉的心路歷程，沿途遇到許多民眾上前合照，還有民眾在家裡看到直播，特地趕到現場，為沈慧虹加油打氣，還說自己的生日是11月26日，生日願望就是希望沈慧虹當選。

沈慧虹與林智堅從新竹州廳出發，一邊漫步一邊細數過去8年的政績，林智堅說，過去8年，新竹市的散步環境變得越來越好，這與當年沈慧虹擔任交通處長有很大的關係。

兩人也到中央公園與小朋友、家長互動，聊到中央公園是過去8年，第1個推動改造的公園，之後更推動「進擊的公園」計畫，改造23個公園，改造過後的公園不僅是孩子的天地，更適合阿公嬤來乘涼歇歇腳。

沈慧虹與林智堅沿著隆恩圳散步，指出隆恩圳過去環境髒亂、缺乏人行空間，經過整修後，現在已經是市民散步的好地方。

最後，兩人也來到新竹甜點名店，聊起「選舉過程中印象最深刻的故事」，沈慧虹說，曾在賞蟹步道遇過一位小朋友，向她加油打氣，而在後來的魔法小虹號活動中，再次遇到同位小朋友，她表示，選舉過程中，最感動的就是看見市民的笑容，為了讓市民笑得更開心，也會持續加油，為市民努力。

林智堅也回憶2014年選市長時，他非常努力認真跑行程，也因為這樣改變了一個攤販的心意，這讓他體會到只要努力就會有改變。林智堅也說，8年政績要有人延續，接下來由沈慧虹來做新竹市長，一定會比林智堅做得更好。