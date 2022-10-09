土星今登台演出。（太空港音樂藝術嘉年華提供）

天王星今登台演出。（太空港音樂藝術嘉年華提供）

現場歌迷相當熱情。（太空港音樂藝術嘉年華提供）

現場歌迷相當熱情。（太空港音樂藝術嘉年華提供）

「太空港音樂藝術嘉年華」今（9日）第2天由當紅團體及樂團加上世界百大DJ接棒，其中包括當紅炸子雞「原子少年」6團於「原子舞台」打頭陣，接著粗大BAND、怕胖團、糜先生、血肉果汁機 用各式元素搖滾轟炸全場，另外一方大舞台部分則由DJ Lynne、 DJ PEIPEI feat.Lyla、KINGCHAIN feat影子計畫＋Chris flow、DJ JUNIOR 用超炸的EDM電音讓大家從下午嗨到晚上，最後再由3位世界級百大DJ包括Jeffrey Sutorius、W＆amp;W、Vini Vici用洗腦電音壓軸炸翻大佳河濱公園。

原子少年的火星、AcQUA 源少年、Ozone、土星、天王星、金星昨為太空港再次大會師，掀起活動高潮；昨在高流舉辦演唱會的原子少年今一早風塵僕僕趕回台北，為太空港音樂藝術嘉年華整裝待發輪番上陣，台下不僅有許多粉絲特別一早就來排隊，還有許多熱情粉絲竟然跟著原子少年從高雄回台北連趕2場，更有許多火辣的JKF女郎也被他們強大的費洛蒙吸引，化身為粉絲在台下搖起乳波臀浪為這些少年們應援，足見原子少年強大魅力。

原子少年6團今為太空港端出「新意」獻給粉絲，由土星、火土聯盟、金星少年們為原子舞台揭開序幕，其中充滿野性火星上台讓台下歌迷嗨到不行，這也是火星在昨天高雄演唱會上宣布新團名「FEniX」後第一次公開演出；水星以AcQUA團名的身分出席太空港，水星隊長黃莑茗表示：「這是成團第一次五人版本〈小丑的制服〉的演出！別具意義！」地球以新團名Ozone身分出席，是Ozone成團後第一次出席公開大型音樂祭演出，人氣最高的佳辰透露：「這次也以Ozone的身分首次公開表演Crush on〉這首歌，超級興奮！」

天王星今全員出席太空港音樂藝術嘉年華，人氣超旺的他們壓軸登場，首次與海外頂尖音樂人一齊登陸太空港同台，在舞台極具爆發力的天王星特別期待這次大型音樂節的演出，而這也是他們第一次在原子少年演唱會之外的場地獻唱〈YOLO〉這首歌，甚至為了表演的完整性，特別把鋼琴搬到戶外，團員吳昱廷表示：「第一次在這種音樂節的場地自彈自唱，很期待很興奮也有點緊張，不過我們有信心把台上、台下都炸翻！」