南投世界茶業博覽會重頭戲，「千人茶會」9日登場。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投世界茶業博覽會重頭戲「千人茶會」9日登場，布置350茶席、2000人共享午後的茶香；農糧署長胡忠一表示，縣府辦理茶博會12屆，一年比一年盛大，銷售金額從2000多萬元，逐年成長至前年的1億餘元，今年業績可望突破2億元以上。

千人茶會在中興大操場舉行，包括南投縣長林明溱、立委許淑華、農糧署長胡忠一及縣議員洪浩原等人都共襄盛舉，2000多人在青青草地上，圍繞茶席品茶香、聽音樂，氣氛浪漫溫馨。

林明溱說，每年茶博會焦點的千人茶會，今年仍舊吸引許多愛茶民眾參加，350個席各具特色，茶師可以彼此切磋技藝與擺席品味。

林明溱指出，去年因疫情停辦茶博會，今年因兩岸及國際情勢影響，茶葉滯銷情況嚴重，近期疫情略為趨緩，縣府決定恢復辦理茶博會幫助農民行銷茶葉改善經濟。

縣府籌措經費，配合農委會農糧署等單位補助，共計逾2800萬元，打造31個場館，規畫350個攤位展售茶葉及農產相關產品；另外，巧克力咖啡節也投入逾千萬元，整體規模更甚往年，農委會今年也依歷屆慣例，規畫設置「農村好物」等場館，宣揚農村經濟及水土保持等成果，讓博覽會更多元豐富，茶博期間至16日止，正是採購茶葉好時機，歡迎呼朋引伴到南投喝茶、買茶，喝咖啡、品嘗巧克力。

胡忠一表示，茶業博覽會會對台茶產業助益良多，未來，農糧署除將持續協助縣府辦茶博，也會與農委會一起強化自設場館內容，讓民眾更了解茶產業及農村經濟。