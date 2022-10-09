蘭嶼打群架嫌犯押解回台東 高喊：捍衛蘭嶼不能侵門踏戶

蘭嶼鄉8日晚間發生村民與遊客打群架事件 ，20名警力漏夜趕往蘭嶼，今天將6名涉案嫌犯拘提到案，傍晚6時許搭乘海巡警艇抵達台東富岡港，1名嫌犯走出船艙時，突然大喊：「捍衛蘭嶼，不能侵門踏戶」。
警方今天傍晚押解施暴的6名嫌犯回台東富岡港，其中1人是滋事且亮刀的簡姓遊客，另5人是蘭嶼鄉民，其中1人在下船時大喊：「捍衛蘭嶼，不能侵門踏戶」，媒體靠近時，他又在喊1次，並且說「我現在頭很痛」。
參與蘭嶼打架的6人，隨即被載往分局等待移送台東地檢署做進一步偵辦。
蘭嶼鄉8日晚間發生村民與遊客打群架事件 ，20名警力漏夜趕往蘭嶼，今天將6名涉案嫌犯拘提到案，傍晚6時許搭乘海巡警艇抵達台東富岡港，1名嫌犯走出船艙時，突然大喊：「捍衛蘭嶼，不能侵門踏戶」。
警方今天傍晚押解施暴的6名嫌犯回台東富岡港，其中1人是滋事且亮刀的簡姓遊客，另5人是蘭嶼鄉民，其中1人在下船時大喊：「捍衛蘭嶼，不能侵門踏戶」，媒體靠近時，他又在喊1次，並且說「我現在頭很痛」。
參與蘭嶼打架的6人，隨即被載往分局等待移送台東地檢署做進一步偵辦。
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